Президент Киргизии отказался идти на второй срок

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, инаугурация которого состоялась в ноябре 2017 года, уведомил, что не планирует идти на второй срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Один из участвовавших в ней журналистов отметил, что одного президентского срока для осуществления всех реформ нынешнему лидеру Киргизии может не хватить.

«Нет, нет, не надо. Второго срока не надо», — сказал на это Жээнбеков и призвал перейти к другим вопросам.

Как известно, президент Киргизии избирается сроком на шесть лет, но лишь один раз.

Отмечается, что следующие президентские выборы в республике намечены на 2023 год.

| 2019-12-25T14:01:42+00:00 25 декабря 2019, 15:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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