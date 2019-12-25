Президент Киргизии отказался идти на второй срок

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, инаугурация которого состоялась в ноябре 2017 года, уведомил, что не планирует идти на второй срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Один из участвовавших в ней журналистов отметил, что одного президентского срока для осуществления всех реформ нынешнему лидеру Киргизии может не хватить.

«Нет, нет, не надо. Второго срока не надо», — сказал на это Жээнбеков и призвал перейти к другим вопросам.

Как известно, президент Киргизии избирается сроком на шесть лет, но лишь один раз.

Отмечается, что следующие президентские выборы в республике намечены на 2023 год.