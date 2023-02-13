Президент Израиля Ицхак Герцог в речи по телевидению в воскресенье предупредил, что страна находится на грани «конституционного и социального коллапса» в результате многотысячных протестов против продвигаемой правительством судебной реформы и призвал кабинет министров прислушаться к требованиям протестующих, передает Интерфакс.

«Отсутствие диалога разрывает нас на части изнутри, и я говорю вам громко и ясно: эта пороховая бочка вот-вот взорвется. Это чрезвычайная ситуация», — заявил Герцог.

Он отметил, что существует серьезная обеспокоенность тем, что изменения, запланированные правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, настолько радикальны, что вызывают сомнения в будущем демократии Израиля, его привлекательности для иностранных инвесторов и связях с союзниками.

В частности, Нетаньяху и его сторонники хотят повысить роль правительства в назначении судей и значительно ограничить полномочия Верховного суда.

СМИ обращают внимание, что протесты против судебной реформы проходят на фоне роста насилия между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме и на западном берегу Иордана.

В связи с этим Герцог заявил: «Угрозы извне достаточно велики» и отметил необходимость совместной работы и переговоров, направленных на достижение компромисса.