Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности

Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.

«На наш взгляд, мы не должны отказывать от сочинских договоренностей и процесса. Я очень хочу, чтобы правительство Турции уважало те договоренности, которые мы совместно заключили», — сказал Роухани в ходе пресс-конференции.