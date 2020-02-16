Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности

Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
«На наш взгляд, мы не должны отказывать от сочинских договоренностей и процесса. Я очень хочу, чтобы правительство Турции уважало те договоренности, которые мы совместно заключили», — сказал Роухани в ходе пресс-конференции.
«Господин (президент Турции Реджеп – ред.) Эрдоган на всех встречах открыто указывал на две вещи – на единство Сирии и то, что вся сирийская территория страны должна находиться под контролем правительства Сирии», — сказал он.
На фоне обострившейся напряженности в Идлибе при продвижении сирийской армии и обеспокоенности Турции в этой связи Тегеран заявлял о готовности помочь сторонам решить проблемы.(РИА Новости)