Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности

Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
«На наш взгляд, мы не должны отказывать от сочинских договоренностей и процесса. Я очень хочу, чтобы правительство Турции уважало те договоренности, которые мы совместно заключили», — сказал Роухани в ходе пресс-конференции.
«Господин (президент Турции Реджеп – ред.) Эрдоган на всех встречах открыто указывал на две вещи – на единство Сирии и то, что вся сирийская территория страны должна находиться под контролем правительства Сирии», — сказал он.
На фоне обострившейся напряженности в Идлибе при продвижении сирийской армии и обеспокоенности Турции в этой связи Тегеран заявлял о готовности помочь сторонам решить проблемы.(РИА Новости)
| 2020-02-16T19:51:49+00:00 16 февраля 2020, 22:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss