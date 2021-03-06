Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении азербайджанских женщин». Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики, по случаю Международного женского дня – 8 Марта принято решение наградить следующих лиц:

орденом «Шохрат»

Бананъярлы Саадат Иззет гызы

Джафарову Новеллу Джафар гызы

Годжаманлы Салтанат Мамед гызы

орденом «Эмек» 3-й степени

Агаеву Зенфиру Гусейн гызы

Мамедову Фирузу Нуреддин гызы

Мирзазаде Рену Рза гызы

медалью «Терегги»

Гусейнову Гюльнару Алхас гызы

Ганбарову Гюльбениз Рашид гызы

Гулиеву Улькер Гусейн гызы

Мамедову Назакет Гусейнага гызы

Насибову Наджибу Мамед гызы

Велиеву Фариду Талыб гызы.