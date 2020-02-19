Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что оппозиционные депутаты оскорбили грузинское законодательство, включив гимн СССР в здании парламента.
Во вторник представители оппозиционных партий, которые протестовали против назначения на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе, включили в ходе выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.
«Озвучивание в парламенте Грузии советского гимна является оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства. Использование гимна в зале законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института», — привела пресс-служба администрации президента ее слова.
| 2020-02-19T16:36:18+00:00 19 февраля 2020, 21:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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