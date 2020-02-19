Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что оппозиционные депутаты оскорбили грузинское законодательство, включив гимн СССР в здании парламента.

Во вторник представители оппозиционных партий, которые протестовали против назначения на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе, включили в ходе выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.