Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что оппозиционные депутаты оскорбили грузинское законодательство, включив гимн СССР в здании парламента.
Во вторник представители оппозиционных партий, которые протестовали против назначения на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе, включили в ходе выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.
«Озвучивание в парламенте Грузии советского гимна является оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства. Использование гимна в зале законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института», — привела пресс-служба администрации президента ее слова.