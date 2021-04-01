Президент Германии доверяет вакцинам

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер получил прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. «Я доверяю вакцинам, одобренным в Германии, — написал президент на своей странице в Instagram. — Вакцинация — это важный шаг на пути к концу пандемии». 65-летний Штайнмайер призвал сограждан также сделать прививку от коронавируса.

Несколько дней назад в Германии вакцинация препаратом AstraZeneca стала разрешена только людям старше 60 лет. Это произошло после того, как выяснилось, что в редких случаях у более молодых людей, привитых этой вакциной, были зафиксированы случаи тромбоза сосудов головного мозга. (DW)