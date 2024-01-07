Президент США Джо Байден абсолютно доверяет министру обороны США Ллойду Остину, несмотря на его тайную госпитализацию 1 января. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на официальных лиц.

«Президент полностью доверяет министру Остину», — сказал один из американских чиновников Politico, отметив, что вечером 6 января Байден и Остин провели «теплый разговор».

По словам других чиновников, в настоящее время Остин остается на своей должности, особенно после прошедшей беседы с Байденом. Однако тот, кто принял решение скрыть информацию о состоянии главы Пентагона, напротив, может лишиться своего поста, пишет Politico.

Остин в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона, признал, что Министерству обороны США следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации.

Ранее Politico также информировала, что Пентагон три дня держал в тайне от Белого дома эту информацию.

Министр обороны США был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой. В настоящее время он вернулся к исполнению своих обязанностей. (ТАСС)

