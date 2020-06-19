Президент Чили подписал закон об ужесточении наказания за нарушение карантина

Президент Чили Себастьян Пиньера подписал закон об увеличении продолжительности тюремного наказания и размера штрафов за нарушение карантинных мер.

«Большинство граждан ответственно выполняет правила, однако есть меньшинство, которое не соблюдает карантинные меры и ставит под угрозу здоровье и жизни всех, — сообщил он в четверг в Twitter. — Чтобы не допускать этого, мы усиливаем контроль и издаем закон, ужесточающий наказание и штрафы для нарушителей карантина».

На пресс-конференции президент отметил, что любых принятых правительством меры будет недостаточно, «если граждане не будут эффективно и ответственно содействовать».

Подписанный закон, которые был одобрен парламентом, увеличивает максимальное наказание за нарушение карантинных мер с 1,5 года до трех лет, а штраф с 1 млн песо ($1,2 тыс.) до 10 млн песо ($12 тыс.). Если человек нарушает карантинные меры намеренно, то ему грозит до пяти лет.(ТАСС)