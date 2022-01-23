Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике», — сказал он.

«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — написано в заявлении.