Премьер Украины объяснил причину заявления об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку желанием заслужить и подтвердить доверие президента страны Владимира Зеленского, об этом украинский политик заявил в ходе своего выступления в Верховной раде.

«Мы одна команда. Мы пришли во власть и менять страну благодаря этому человеку – благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100 процентов», – заявил Гончарук.

По его словам, правительство Украины продолжит работать в штатном режиме до того момента, пока президент не решит, кому из команды следует находиться на тех или иных позициях.

Как ранее сообщило радио Sputnik, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку в связи со скандалом, спровоцированным публикацией на Youtube-канале «Как обмануть президента» аудиозаписи его высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, Гончарук якобы заявил, что у президента Украины «примитивное понимание экономических процессов» и назвал себя «полным профаном в экономике».

В пресс-службе кабмина Украины заявили, что не располагают данными о подлинности указанных записей. Сам Гончарук назвал произошедшее происками недоброжелателей.