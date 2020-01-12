Премьер Польши: США не остановят строительство «Северного потока – 2»

Санкции США против российского газопровода «Северный поток – 2» не остановят реализацию проекта, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Die Welt.

Введенные США ограничительные меры против компаний-подрядчиков позволят задержать строительство газопровода, однако не остановят его, отметил Моравецкий. Он подчеркнул, что считает «Северный поток – 2» шагом в неверном направлении.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).(Газета.Ru)

| 2020-01-12T10:04:48+00:00 12 января 2020, 13:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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