Премьер Польши: США не остановят строительство «Северного потока – 2»

Санкции США против российского газопровода «Северный поток – 2» не остановят реализацию проекта, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Die Welt.
Введенные США ограничительные меры против компаний-подрядчиков позволят задержать строительство газопровода, однако не остановят его, отметил Моравецкий. Он подчеркнул, что считает «Северный поток – 2» шагом в неверном направлении.
«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).(Газета.Ru)