Премьер Палестины призвал Евросоюз отвергнуть «сделку века»

Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Штайе призвал страны Евросоюза единогласно отвергнуть предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.

«Предложение Трампа опасно уже просто потому, что оно базируется на новой парадигме. И парадигма Трампа в отношении палестинцев основана на следующем — победить их, чтобы они сдались и приняли ее», — заявил он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я призываю Европу дать серьезный ответ на инициативу Трампа, сделать это четко, громко, ясно отвергая это предложение и не оставляя вакуума», — сказал Штайе. (ТАСС)

| 2020-02-16T18:06:27+00:00 16 февраля 2020, 20:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss