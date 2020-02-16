Премьер Палестины призвал Евросоюз отвергнуть «сделку века»

Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Штайе призвал страны Евросоюза единогласно отвергнуть предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.

«Предложение Трампа опасно уже просто потому, что оно базируется на новой парадигме. И парадигма Трампа в отношении палестинцев основана на следующем — победить их, чтобы они сдались и приняли ее», — заявил он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я призываю Европу дать серьезный ответ на инициативу Трампа, сделать это четко, громко, ясно отвергая это предложение и не оставляя вакуума», — сказал Штайе. (ТАСС)