В Азербайджане в местах религиозного поклонения запрещается одновременное совершение богослужения более 50 граждан.

Это нашло отражение в подписанном 26 мая премьер-министром Али Асадовым постановлении о мерах по продлению особого карантинного режима и отмене некоторых ограничений.

Согласно документу, места религиозного поклонения в стране открываются с 00:00 10 июня 2021 года.

При этом допускается одновременное совершение богослужения при занятии не более 50% мест, предназначенных для поклонения (в целом до 50 человек).