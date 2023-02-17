Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило издание NOS. Отмечается, что сегодня утром Рютте посетил Стену памяти в украинской столице, где возложил венок. Позже сегодня он посетит Зеленского. Последний раз премьер-министр посещал Киев и деоккупированную Киевщину в июле прошлого года.

Сообщается, что вместе с Рютте в Украину приехала министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лиесье Шрайнемахер.

Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют предоставить Украине около 100 танков Leopard.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве. «Мы вместе с Германией и Данией предоставим 100 танков Leopard, вместе с Германией и США ЗРК Patriot, а также танки Leopard-2 с боезапасами…»,- отметил он.

Также Рютте подчеркнул, что сейчас необходимо делать все необходимое для победы Украины и ее обороны от страны агрессора.