Премьер-министр Грузии завтра посетит Азербайджан

Завтра премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершит официальный визит в Азербайджан.

Как передают грузинские СМИ, об этом сообщила администрация премьер-министра Грузии.

Отмечается, что в рамках визита И.Гарибашвили встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также запланирована встреча Гарибашвили с азербайджанским коллегой Али Асадовым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Главу правительства Грузии будет сопровождать заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Давид Залкалиани.