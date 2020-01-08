Премьер Канады поздравил с Рождеством православных христиан

Десятки тысяч православных верующих Канады отметили во вторник один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Торжественные службы утром и вечером прошли во всех храмах Русской православной церкви (РПЦ) и Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в крупнейших городах страны — Оттаве, Торонто (оба в провинции Онтарио), Эдмонтоне (провинция Альберта), а также в других населенных пунктах.

Во вторник канцелярия премьер-министра Канады Джастина Трюдо распространила его поздравление с Рождеством, обращенное ко всем православным христианам страны и мира. «Сегодня православные христиане Канады и всего мира соберутся вместе, чтобы отметить Рождество, — говорится в специальном заявлении главы правительства. — Рождество — это возможность подумать о том, что нас объединяет <…>, а также является напоминанием о том, что мы можем сделать, проявляя доброту, открытость и заботу». Премьер-министр призвал православных в Рождество поделиться своей радостью с ближними, соседями и «протянуть руку помощи нуждающимся». Кроме того, Трюдо отметил большой вклад православных христиан в развитие Канады и пожелал им счастливого Рождества.

В Канаде проживают свыше полумиллиона православных, но не все из них отмечают Рождество по юлианскому календарю. В Стране кленового листа — 27 патриарших приходов РПЦ, крупнейшие из которых находятся в Эдмонтоне, Оттаве и Торонто.