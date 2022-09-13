Официальных лиц из России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны Елизаветы II, а Ирану разрешили присутствовать на уровне посла республики, пишет BBC со ссылкой на источники в британском правительстве.

Всего же на церемонию прощания с монархом в Лондон приедут около 500 высокопоставленных политиков со всех стран мира. Главам государств разрешили взять с собой на похороны одного человека и не пользоваться частным транспортом. Для развозки участников похорон будут работать специальные автобусы. Единственное исключение из соображений безопасности сделали для президента США Джо Байдена.

Похороны Елизаветы II, которая правила на протяжении 70 лет, станут крупнейшим дипломатическим событием, которое проводилось в Великобритании за последние несколько десятилетий. Гроб с телом королевы доставят из Эдинбурга в Букингемский дворец в Лондоне сегодня вечером. Завтра тело переместят в Вестминстерский дворец, где оно пробудет до утра понедельника, 19 сентября.