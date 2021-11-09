Неурегулированные вопросы в Карабахе должны быть решены, чтобы двигаться к всеобъемлющему и прочному миру. Об этом написал в своем микроблогер в Twitter спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Спецпредставитель ЕС отметил, что “сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб в конфликте, который длился более 30 лет, и кто серьезно пострадал в результате конфликта”.

“Неурегулированные вопросы должны быть решены, чтобы двигаться к всеобъемлющему и прочному миру и совместному продвижению армянского и азербайджанского народов в будущее. Европейский Союз поддерживает вас и регион», — написал Клаар. (Turan)