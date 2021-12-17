На днях в Баку был арестован водитель, который управлял пассажирским автобусом в состоянии наркотического опьянения. Как отмечается в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана (ГУГДП), за последние 9 месяцев выявлено 650 водителей, управлявших транспортными средствами под воздействием наркотиков, а за последний месяц зарегистрировано около 150-ти подобных случаев.

ГУГДПА призывает компании-перевозчики, физических и юридических лиц проявить бдительность в подобных вопросах, проверять состояние здоровья водителей в ходе приема на работу и выходах в рейс.

Здесь стоит отметить, что за последнее время в Баку выявлены не только водители-наркоманы пассажирских автобусов, но и даже развозивший пассажиров ковид-зараженный водитель.

Знакомясь с этими фактами, читатель вправе задаться вопросом – почему не осуществляется обязательный предрейсовый медосмотр для водителей пассажирских автобусов?

Еще в 2009 году Кабинет министров утвердил правила проведения технического осмотра и предрейсового медосмотра для компаний, занятых перевозкой грузов и пассажиров. Без наличия справки о том, что транспортное средство прошло техосмотр, а его водитель – медосмотр, они не допускаются к рейсу. А согласно изменениям, внесенным в эти правила в 2017 году, вводится Журнал предрейсового медосмотра водителей.

Однако, эти обязательные правила до сих пор остаются лишь на бумаге. Если водитель автобуса выходит в рейс в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, значит он уверен, что никакого медосмотра с утра ему не предстоит. То же самое касается и техосмотра автобусов. Большинство компаний-перевозчиков, обслуживающих бакинские поселки, даже не имеют собственного гаража. Автобусы оставляются на ночь во дворах или конечных остановках. Естественно, о каком-либо техосмотре и медосмотре и не может быть речи, если водитель приступает к работе, выйдя из дома и садясь в оставленный неподалеку автобус.

Ответственные за это безобразие Бакинское транспортное агентство (БТА) в курсе происходящего. Ведь пассажирские автобусы оснащены камерами видеонаблюдения и с их помощью можно выявить нарушения. Но за этим процессом никто не следит, что влечет за собой многочисленные нарушения, которые однажды могут привести к большой трагедии.

Автор этих слов ежедневно пользуется маршрутом № 216, следующим из поселка Балаханы в Центр транспортного обмена «Кёроглу». Один из водителей в силу рассеянности несколько раз закрывал двери перед сходящими пассажирами. К счастью, двери автобуса закрываются не резко, поэтому сходящие пассажиры быстро реагировали, но факт остается фактом – у водителя явно проблемы, требующие медосмотра.

Из этой ситуации складывается ощущение того, что об элементарной безопасности пассажиров ни одна из соответствующих структур особо и не печется. Иначе БТА проводило бы регулярные проверки, а не ждало бы звонков на «горячую линию» от недовольных пассажиров.

К слову, сама дорожная полиция, рапортующая об успехах в борьбе с неадекватными водителями, порой допускает нарушения. К примеру, во время рейдов, выявляя отсутствие у водителей автобусов документов на вождение, сразу же снимают его с рейса. С учетом того, что большинство пассажирских автобусов перешло на оплату проезда посредством проездных карт, это бьет по карману пассажира. Не лучше было бы в этих случаях дорожной полиции сопроводить автобус до конечной остановки и уже там разбираться с водителем?