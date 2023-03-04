Ещё на стадии переговоров о строительстве нового предприятия Tesla в Мексике местные чиновники доказали, что не готовы утаивать от прессы какие-либо секреты, связанные с этим проектом, поэтому официальное объявление о соответствующем решении вообще развязало им язык. По их словам, предприятие Tesla в Нуэво-Леоне станет крупнейшем в мире и позволит выпускать по 1 млн электромобилей в год.

На этой неделе мексиканские власти уже заявляли, что на первых порах местное предприятие Tesla обеспечит работой только 5000 сотрудников — примерно в два раза меньшее количество, чем на большинстве других предприятий компании. Как признался со страниц CNBC мэр города Санта-Катарина в штате Нуэво-Леон Хесус Нава (Jesus Nava), на начальном этапе Tesla вложит в строительство предприятия $5 млрд и наймёт 5000 сотрудников, но в дальнейшем оба показателя будут удвоены. Более того, Tesla в итоге может превратить мексиканское предприятие в самое крупное в мире среди всех производителей электромобилей, наладив здесь выпуск до 1 млн машин в год.

Занимаемая предприятием площадь будет почти в два раза больше, чем у соседнего предприятия Tesla в американском штате Техас. Это подтверждается активностью компании по скупке земельных участков у частных владельцев в Мексике. К строительству предприятия компания намеревается приступить через три месяца, тогда же станут известны и подробности об электромобилях, которые Tesla намеревается здесь собирать. Из недавнего официального заявления Tesla стало понятно, что компания будет использовать новую платформу для выпуска электромобилей в Мексике. По словам Хесуса Навы, в окрестностях будущего предприятия уже расширяют своё присутствия поставщики автомобильных компонентов, и проект в целом придаст существенный импульс экономическому развитию региона.