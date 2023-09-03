«Право сильного » — извечная проблема социума. Долгие века «Право сильного» довлело в отношениях людей. Сила заключалась не всегда в грубом физическом превосходстве. Хитрость, интриги, козни производили эффект там, где сила могла не достичь желаемого результата. Женщины, будучи слабым полом, хорошо уяснили эту истину, зачастую получая желаемое, не прибегая к грубой силе, а используя интриги.

В современном цивилизованном мире, пройдя долгий путь войн, разрушений, несчастий, люди договорились об установлении определённого миропорядка. Установили правила, по которым в современном обществе функционируют государства.

Международное Право, расписало, казалось бы, все возможные случаи взаимоотношений между государствами. Однако… ООН превратилось практически, в бесполезную организацию, чьи резолюции носят рекомендательный характер. Стало общим местом ироническое отношение к резолюциям данной международной структуры. Мы столкнулись с такой реальностью. 4 резолюции по Карабаху, требующие немедленного вывода армянских вооружённых сил с азербайджанской территории так и остались на бумаге. Ирония истории заключается в том, что Азербайджан с помощью силы постарался выполнить принятые ООН резолюции. Получается, что принцип силы превалирует над международным правом. Сегодня армянская сторона кричит о гуманитарном кризисе, о покушении на геноцид армянского населения Карабаха. ООН выражает озабоченность, устами членов этой структуры. Опасения армян в покушении азербайджанцев на геноцид армян могли быть развеяны, если бы продемонстрировали кадры тяжёлой техники, перевозящей под защитой российских миротворцев снаряды и вооружённых армянских солдат под видом гуманитарной помощи для армян Карабаха. Азербайджанская сторона может снять обстоятельный документальный фильм с кадрами машин Красного креста, российских миротворцев, заботливо перевозящих оружие и солдат армян в населенную армянами часть Карабаха.

Похоже, международное Право превратилось в фиговый листок, которым стыдливо прикрывают право сильного ( в том числе и квалифицированного международного интригана).

Председательство России — страны-агрессора в Совбезе ООН — скандал, который никого не смущает. С 1 апреля 2023 года Россия, согласно ротации, возглавила Совет безопасности ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе «худшей первоапрельской шуткой в мире».

Насколько юридические нормы, управляющие жизнедеятельностью государства слабы и подвержены эрозии можно судить по бесконечному перекраиванию Конституции, основного закона государства. В некоторых странах Конституция не имеет сколь либо значимого влияния на жизнь граждан. Кроме того, что ее нарушают, к тому же без конца переписывают, превращая документ в бесполезный атрибут государственности.

Поправки в Конституцию с целью увеличения мандата верховного правителя ( он может называться по разному: генеральный секретарь, председатель, президент, нужное подчеркнуть) приняты во многих странах. В том числе и в Азербайджане. Механизмом принятия, либо отказа от поправок является проведение референдума. Референдумы призваны либо принять поправки, либо нет. Не надо быть искусным экспертом, чтобы предсказать каким будет результат референдума, в странах, без конца перекраивающих основной закон страны. Тот, что выгоден властям. Все процедуры, связанные с политикой – дорогостоящее «удовольствие». Конечно, когда речь идет о свободном изъявлении воли народа, никаких денег не жалко. А вот когда Конституция превращается в волеизъявление одного, пусть даже самого просвещенного и дальновидного правителя, то начинаешь думать о том, сколько денег из бюджета, которые можно было бы использовать с большей пользой, потрачено не самым лучшим образом. Наоборот, наихудшим. Выбран путь превращения государства сначала в ярко выраженную автократию, а затем в тиранию и тоталитаризм.

Как поступают с Конституцией государства агрессоры? Мы имели возможность наблюдать действия наших соседей. Вот что говорит бывший министр юстиции Армении, доктор юридических наук, профессор Геворк Даниелян:

«У нас есть Конституция, в преамбуле которой закреплено основополагающее положение о Нагорном Карабахе, имеющее правовую ценность. Иными словами, положения, которые касаются конкретно НКР, закреплены в Конституции в виде Декларации о независимости»

Цитата из Декларации о независимости Армении.

«Основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения».

Аннексия чужой территории, закрепленная в Конституции, в армянской трактовке означает «развитие демократических традиций независимой Республики Армения».

Похожая история с присоединением Россией к своему государству украинских территорий. В 2014 году присоединили полуостров Крым. Посредством референдума, естественно. После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года, к России, опять же путем референдумов, присоединили «Донецкую народную республику (ДНР)», «Луганскую народную республику (ЛНР)», Херсонскую и Запорожскую области. Более 90 % проголосовавших высказались за присоединение этих областей к России. Следующий этап: включение этих отторгнутых от Украины территорий в конституцию Российской Федерации. Впрочем, об этом уже объявили. Возникает вопрос: что будут делать российские власти, если Украина отвоюет захваченные территории? Большая часть Херсонской области уже вернулась в Украину. И каждый день новые оккупированные Россией территории возвращаются в родную Украину. Также, как и украденные украинские дети.

Конституция, основной закон страны, таким образом, превращается в текст, не имеющий большого значения, который можно перекраивать без особых проблем. Такое возможно при безмолвствующем населении. Как сказал классик : «Народ безмолвствует».

Конечно, когда для соблюдения международных приличий требуется хоть какое-то подобие законности, то вспоминают о Конституции и том, что в ней записано. В тоталитарных и авторитарных государствах Конституцию используют в качестве репрессивного документа, применяя на практике ограничительные, репрессивные статьи. Все время напоминают об обязанностях граждан, забывая о правах.

Каким образом сделать международное право эффективным инструментом решения межгосударственных конфликтов, сложно сказать. Но как в любом правовом поле необходимо наличие 3 ветвей власти. Законодательной, Исполнительной и Судебной. Принятые ООНовские резолюции должны быть исполнены. А для этого необходим механизм принуждения к исполнению. В противном случае вступает в силу судебная власть. Безусловно, я рассуждаю с точки зрения обывателя. Но то, что мы наблюдаем как количество горячих точек на планете растет с ужасающей скоростью, заставляет задуматься над эффективностью и полезностью международной организации ООН. Война России против Украины грозит превратиться в мировую войну с использованием ядерного оружия. Тем насущнее становится проблема применения международного права. В случае успешного функционирования международного права и местное, локальное право отдельных государств начнет эволюционировать, хотя бы для того, чтобы государство не попало под жернова санкций, от которых страдают все, в том числе и власть предержащие.