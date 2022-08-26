В рамках поездки в Карабах правнук Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани побывал в нашей культурной столице Шуше, сообщает #.

В ходе посещения превращенного в руины дворца основателя Карабахского ханства Панахали хана Амир Али Сардари Иревани, не скрывая подавленности, поделился впечатлениями с программой “Родина не далеко” Diaspor TV:

“Посмотрите на дворец Панахали хана в Шуше! Oн тоже был родственником Иреванского хана. Этот дворец, являющийся нашим культурным наследием, находится сегодня в таком состоянии”.

Потомок ханского рода также отметил, что дворец Панахали хана можно отстроить заново, чего не скажешь о дворце Иреванского хана:

“У меня нет слов. Посмотрите, что они сделали с этим наследием. Однако очень надеюсь, что в дальнейшем все в Шуше вновь будет отлично, а может быть, и в Иреване…”

В ходе встречи со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым гость был подробно проинформирован о проводимой в Шуше созидательной работе. Высокую оценку получили деятельность азербайджанской диаспоры, организация поездок ее представителей в Карабах, в том числе в Шушу.

Он рассказал о представляемом им роде, отметил, что рад пребыванию в освобожденном от оккупации Карабахе и поблагодарил специального представителя за гостеприимство.

Гость, совершивший при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой поездку в нашу культурную столицу, посетил Джыдыр-дюзю, “Расстрелянные памятники”, место подписания Шушинской декларации, Гянджинские ворота и другие достопримечательности, ознакомился с работой по реконструкции и благоустройству, проводимой в нашем древнем городе в поствоенный период.