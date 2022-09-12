В правительстве Японии настаивают, что передислокация базы Корпуса морской пехоты США Футэмма должна осуществляться только в пределах префектуры Окинава. Об этом заявил заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Его слова приводит ТАСС.

Комментарии Мацуно прозвучали после того, как губернаторские выборы на Окинаве в очередной раз выиграл сторонник вывода базы Футэмма за пределы префектуры — Дэнни Тамаки.

«Перенос в район Хэноко — это единственный возможный вариант. Мы продолжим делать все возможное, чтобы осуществить перенос [базы] как можно скорее», — заявил чиновник.

По словам Мацуно, японское правительство продолжит прилагать усилия, чтобы добиться у региональных властей и местного населения понимания по этому вопросу.

Жители японского острова Окинава последовательно выступают против американского присутствия на острове. Они регулярно жалуются на шум низко летающих самолетов и опасность аварий на американских базах, а также на преступления, совершаемые на протяжении многих лет военнослужащими США. Военные, в свою очередь, утверждают, что уровень преступности среди их персонала ниже, чем среди населения Окинавы. Экологи жалуются, что необходимые работы на полигоне для строительства базы уничтожат коралловые рифы и повредят среде обитания ламантинов.

Вашингтон настаивает, что присутствие США на острове жизненно важно не только для обороны Японии, но и для поддержания мира в регионе.