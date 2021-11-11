После поражения на парламентских выборах правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем приняло решение об отставке. Правительство принимает тот факт, что новая консервативная коалиция во главе с Петром Фиалой располагает большинством, заявил нынешний премьер и основатель популистской партии АНО Бабиш в четверг, 11 ноября. Решение об отставке будет в письменном виде передано президенту Чехии Милошу Земану, который в настоящее время госпитализирован.

После выборов 8-9 октября пять консервативных и либеральных партий имеют в нижней палате парламента 108 из 200 мест. Они уже подписали коалиционное соглашение, которое, в числе прочего, содержит план снижения бюджетного дефицита. Ожидается, что Бабиш будет временно исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства. «Мы будем работать до последнего», — пообещал 67-летний политик, добавив, что впоследствии он возглавит «активную оппозицию». (DW)