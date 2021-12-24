Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с 60-летием получил сегодня большое количество поздравлений. Главу нашего государства поздравили руководители самых разных стран — Турции, Украины, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси. Публикациями в СМИ, в связи с юбилеем президента Азербайджана, выступили многие отечественные и зарубежные депутаты, общественные деятели, представители мира культуры.

С поздравлениями выступили и лидеры ряда политических партий. Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», руководитель центрального офиса Таир Будагов, председатель партии «Борцы Азербайджана» Саадат Муслимов, председатель Партии народного фронта «Единый Азербайджан» Гудрат Гасангулиев, председатель Национально-демократически-познавательной партии Осман Эфенди, Председатель партии «Горгуд» Фирудин Керимов, председатель партии «За Азербайджан» Абуталыб Самедов направили президенту поздравительные письма.

Это было ожидаемо. В том числе и потому, вынуждены констатировать очевидную реальность, что такого рода поздравления были для многих авторов текстов способом напомнить, а порой и сообщить о факте своего существования. В частности, что это за партии, «Борцы Азербайджана» или Национально-демократически-познавательная, мало кто, это я еще мягок в оценке, в нашей стране знает.

А вот экс-спикер Милли Меджлиса, политэмигрант и оппозиционер Расул Гулиев является реально известной фигурой. Как его оценивать, положительно или отрицательно, это вопрос дискуссионный. Но то, что Р.Гулиев известен как политик не только в Азербайджане, но и за его пределами, бесспорный факт. Тем показательнее было то, чему все стали свидетелями.

А увидели мы, как Р.Гулиев, долгие годы стоявший на позиции радикального оппозиционера и жесткого критика действующей власти, написал поздравительное письмо на имя президента Азербайджана. Не утверждаю, но предполагаю, что такой его шаг вызовет полет булыжников критики в огород Расула Байрамовича со стороны иных радикальных оппозиционеров, не говоря уже об осевшей за рубежом шпане, что именует себя «политическими блогерами».

«С ноября 2020 года дан старт новой эре развития Азербайджанской Республики. Считаю, что день освобождения наших земель от оккупации — это настоящий день независимости страны. В истории Азербайджана никогда не было такой славной страницы, как 44-дневная Отечественная война. Не только я, но и подавляющее большинство не верили, что Азербайджан может освободить наши земли не только за 44 дня, но даже за 10 лет. Ваша деятельность в качестве Верховного главнокомандующего в 44-дневный славный период Отечественной войны, ваши интервью, которые проводились не менее чем 3 раз в неделю с самыми известными мировыми телеканалами, многочисленные обращения к народу и дипломатическая позиция, которую вы демонстрировали в критических ситуациях, свидетельствовали о том, насколько глубоко вы анализировали проблему и прекрасно знали пути ее решения», — указал в письме Р.Гулиев.

Он также подчеркивает, что «продолжение проведенных реформ, омоложение офицерской элиты в Азербайджане положило начало новому этапу развития в современном Азербайджане». Кроме того, в своем обращении Расул Гулиев называет Ильхама Алиева первым в истории Азербайджана победоносным Верховным главнокомандующим.

И я убежден в том, что это был, вполне возможно, едва ли не самый правильный шаг со стороны Р.Гулиева за очень долгие годы. Мы увидели пример того, как ярый оппонент власти, видя очевидные и неоспоримые успехи Азербайджана, в первую очередь речь идет о победе нашей страны в 44-дневной войне, открыто признал достоинства, заслуги того, кто всего этого достиг — президента Ильхама Алиева. Умение признавать достижения своего политического оппонента — признак политической культуры. А еще — это признак превалирования национальных интересов над личностными.

И это ровно то, чего нет и, похоже, никогда уже не будет у многих иных лидеров радикальных оппозиционеров. Никто из них не поздравил Ильхама Алиева с 60-летием. Промолчали Али Керимли, Ариф Гаджилы, Иса Гамбар. А ведь добытая благодаря грамотной политике Ильхама Алиева победа в 44-дневной войне является исторической и принесшей радость десяткам миллионов азербайджанцев, что проживают в разных странах мира.

С чем, из написанного Р.Гулиевым, можно не согласиться? Да ни с чем. Он все правильно, четко написал. Действительно, в истории Азербайджана никогда не было такой славной страницы, как 44-дневная Отечественная война. Действительно, деятельность Ильхама Алиева в качестве Верховного главнокомандующего в 44-дневный славный период Отечественной войны, его интервью ведущим мировым СМИ, его обращения к народу и дипломатическая позиция свидетельствовали о том, насколько глубоко глава государства анализировал проблему и прекрасно знал пути ее решения.

Это ведь — очевидные вещи. Которые, замечу, признали действующие президенты разных стран. Напомню, что в итоговой декларации 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) содержится поздравление правительству и народу Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны. Подписал это заявление и Иран, на напряженных отношениях с которым пытался сыграть совсем еще недавно официальный Ереван.

Там же, на 15-ом Саммите ОЭС, произошло еще одно важное событие. «Я всегда говорил, что мы должны учиться этому у Вас», — сказал президент Пакистана Ариф Алви, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Это были слова президента ядерной державы, пятой по численности населения страны мира! И вот, после всего этого, после признания ярчайшими действующими лидерами ведущих мировых держав заслуг президента Азербайджана Ильхама Алиева, отечественные радикалы молчат.

Их молчание не просто позорно, но и глупо. Президенту Азербайджана от них ни холодно, ни жарко. Он вписал свое имя в историю не только нашей страны, но и всего региона. Секреты победы Азербайджана в 44-дневной войне ныне изучаются в лучших военных вузах и центрах мира. И признав очевидное, все эти носители огромного количества комплексов, мыслящие очень узко и мелко, могли бы заработать хоть какое-то уважение к себе. Промолчав же, не поздравив того, кто сделал явью мечту всех азербайджанцев мира, они сделали очередной «выстрел себе в ногу» и показали, что политической культурой там и не пахнет. Есть только мелочность, склонность к манипуляциям и сублимация комплексов неполноценности в манию величия.