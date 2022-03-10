В ночь на 10 марта и до самого утра члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района.

Как передает Минобороны, в целях предотвращения провокаций на указанных направлениях подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.