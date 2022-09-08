Российские банки начали расширять перечень иностранных валют, доступных для купли-продажи. Помимо китайского юаня, который теперь представлен в большинстве кредитных организаций, в некоторых местах в наличии появились и другие «дружественные» валюты, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, недавно Промсвязьбанк запустил обмен турецкой лиры, до этого она была доступна только в Сбербанке и Россельхозбанке. В Совкомбанке для граждан доступны операции с наличным арабским дирхамом, который пока не появился даже на биржевых торгах. Последний считается одной из самых стабильных валют в мире, его курс зафиксирован на уровне 3,67 дирхама за доллар.

В Совкобанке отметили, что дирхам может стать отличной альтернативой американской валюте, а разница между его покупкой и продажей составляет около 1,5 рублей.

Спрос на «мягкие» национальные валюты есть и у туристов, и у инвесторов. Со временем доллары и евро будут замещаться «дружественными» валютами, считают в Промсвязьбанке.