Массированный ракетный обстрел российскими войсками территории Украины вызывают глубокую обеспокоенность и неприемлем. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

«Перед лицом произошедшего Турция подтверждает свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины», — сказал Синирлиоглу на заседании ГА ООН.

Дипломат подчеркнул, что Анкара отвергает нелегитимные «референдумы», организованные Москвы с целью «присоединения» к РФ четырех областей Украины. По его словам, данный шаг России представляет собой серьезное нарушение международного права.

«Решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины является незаконным. Это неприемлемо», — заявил он.

«Решение об аннексии украинских территорий поставит под еще большую угрозу перспективы мира. Мы призываем Российскую Федерацию отменить свое решение и вернуться к дипломатии», — добавил он.

Синирлиоглу также подчеркнул, что члены ООН «обязаны обеспечить разрешение конфликтов мирными средствами».

«Мы должны коллективно обеспечить соблюдение основополагающих принципов ООН, закрепленных в ее Уставе. Это единственный способ спастись от бедствий войны», — пояснил постпред.

Дипломат сообщил, что Турция будет одним из докладчиков по проекту резолюции «осуждающей незаконные референдумы и решение об аннексии Россией восточной Украины», которая будет поставлена на голосования на Генассамблее ООН на этой неделе.