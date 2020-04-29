Посткоронавирусный мир принесет новые варианты конфронтации

О конфронтации Запада и Китая, о том правы ли западные страны, обвиняя Китай в том, что он скрывает правду о коронавирусе от мирового сообщества, а также, как будут развиваться отношения США и Китая, и на чьей стороне окажется Россия в этом конфликте, рассказал в интервью «Зеркало» старший научный сотрудник института комплексного анализа региональных проблем дальневосточного отделения Российской Академии Наук Евгений Гамерман.

—Как известно, сейчас в мире, особенно западные страны, обвиняют Китай в том, что он несвоевременно информировал ВОЗ и мировое сообщество в связи с проблемой коронавируса. Насколько данные обвинения соответствуют действительности? Действительно китайское руководство безответственно подошло к этой теме?

— Если отбросить все субъективные моменты и личные трагедии, то можно сказать, что мы живем в очень интересное время. 2020 год уже стал (несмотря на то, что прошло всего 4 месяца года) уникальным для современных международных отношений. Он начинался с беспрецедентных лесных пожаров в Австралии; потом убийство иранского генерала Сулеймани и сбитого пассажирского самолета, следствием чего чуть не стала полномасштабная война; ну и, наконец, пандемия.

Необходимо отметить, что, несмотря на всю относительную закрытость Китая, идеологизированность и односторонность источников информации и китайских СМИ, в этот раз (по сравнению с атипичной пневмонией, например) Китай действовал очень открыто, заранее поставил в известность ВОЗ и международное сообщество. Можно спорить о скрываемых реальных жертвах коронавируса в самом Китае (а их, скорее всего, действительно значительно больше). Однако, Пекин данную проблему не замалчивал и не преуменьшал ее значения. Здесь, скорее, стоит говорить о недооценке уровня опасности самим мировым сообществом, которое отнеслось с этой ситуации очень попустительски. Лишь Россия закрыла (поначалу, частично) свои границы с Китаем и смогла на этой стадии избежать эпидемии.

— Кроме прочих обвинений, западные страны намерены требовать у Китая материальную компенсацию. Китай — это та страна, которая прогнется и будет платить эти компенсации?

— Понятие «западные страны» сегодня, в принципе, является очень размытым….аморфным…и скорее это дань традиции. Сегодня мы живем в несколько иную эпоху, чем даже 5-7 лет назад. Как показывают события, на первый план будут выходить угрозы биологической безопасности и биотерроризма, а также информационная безопасность и информационные войны. То, что мы сегодня видим в отношении Китая, попытки возложить на него вину за эпидемию – это как раз и является одним из проявлений информационных войн. С целью ухудшения имиджа Китая в мире и срыва его региональных и глобальных проектов.

— Многие эксперты считают, что постпандемический период — это начало новой «холодной войны» теперь уже против Китая. Китай готов к такому развитию событий?

— Вряд ли то, что будет происходить в посткоронавирусном мире, можно назвать новой «холодной войной». Это будет что – то принципиально другое. Здесь необходимо помнить, что Китай из этой проблемы вышел первым и первым начал восстановление производственных мощностей и в целом экономики. К концу пандемии, Пекин будет иметь еще более прочные позиции в мировой экономике, взаимозависимость китайской и американской экономики будет еще более серьезной (с уклоном в большую зависимость США от Китая).

Поэтому, вне зависимости ни от чего, мир будут сотрясать мощные информационные войны, будут биологические атаки, и, возможно, в ближайшее время, мы увидим какие – то новые варианты конфронтации. Но то, что мы знаем под названием «холодная война» вряд ли повторится

— В этой сложной ситуации, на какой стороне окажется Россия?

— Россия в принципе начинает скатываться на периферию мировой политики и окончательно не остаться на обочине ей пока позволяют только 2 фактора – наличие ядерного оружия и огромной территории, которая, так или иначе, является мощнейшим геополитическим показателем. Если у российского руководства хватит политической мудрости, Россия избежит союзнических отношений с кем бы то ни было и будет выстраивать собственную внешнеполитическую стратегию, ориентированную не на конфронтацию, а на соразвитие.

Возможно, в данной ситуации (конфронтации по линии США – Китай) приоритетным станет налаживание отношений с европейскими странами, скорее с отдельными государствами, а не с ЕС. Стратегическое партнерство с Китаем сохранится, но вряд ли оно выйдет на принципиально новый уровень – союзнических отношений.