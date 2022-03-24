МИД России вручил дипломату посольства США в Москве ноту со списком выдворяемых американских сотрудников, сообщается на сайте ведомства.

«Вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение о высылке стало ответом на выдворение Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке и российского сотрудника секретариата ООН. При этом число выдворяемых дипломатов не указывается.