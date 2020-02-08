Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении обязательств по Шпицбергену

Посольство России в Норвегии завило о нарушении Осло своих обязательств по договору о Шпицбергене. Сообщение российской дипмиссии опубликовано 8 февраля на официальной странице в Facebook.

По мнению российской стороны, на полярном архипелаге «накопились проблемы». «Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (мининдел наших стран обсуждали их в т. ч. в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 г.) министру иностранных дел России С. В. Лаврову пришлось направить соответствующее послание [министру иностранных дел Норвегии] И. М. Эриксен Сёрейде», — заявили в посольстве.

Россия не ставит вопрос над норвежским суверенитетом над Шпицберген, но архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года, напомнили дипломаты. «Наши вопросы носят практический характер (как известно, реальной хозяйственной деятельностью на архипелаге кроме России и Норвегии никто не занимается), их необходимо решать», — подчеркнули в дипмиссии.

Норвегия нарушает свои обязательства по Договору о Шпицбергене от 2020 года, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа». Из-за таких действий властей королевства «российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки». Подобная ситуация сложилась и в сфере добычи минеральных ресурсов.

В дипмиссии призвали Норвегию провести переговоры и консультации для разрешения сложившейся ситуации.

В октябре в МИД России назвали массированными антироссийскими вбросами сообщения норвежских СМИ о присутствии российского спецназа на территории Шпицбергена. Российское посольство в Осло отметили, что статья норвежского издания Aldrimer, в которой говорится, что на территории королевства якобы действует российский спецназ, является грубой провокацией (lenta.ru)