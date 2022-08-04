4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно информации, ворвавшись в здание посольства, члены группы, совершившие акт вандализма, подняли религиозные флаги и скандировали на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции участников группы вывели из здания и задержали.

Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы. Будет предоставлена ​​дополнительная информация о результатах расследования.

По дипломатическим каналам до внимания британских структур было доведено предупреждение касательно обеспечения безопасности дипломатов и дипломатических помещений в соответствии с Венской конвенцией.