Посольство Азербайджана в Украине провело конференцию «Чёрный январь»

Посольство Азербайджанской Республики в Украине совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма провели украинско-азербайджанскую научную онлайн-конференцию на тему «Чёрный январь 1990 года в Баку. Свобода и справедливость против репрессивной машины Советского Союза».

Конференцию открыла посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова. В своём выступлении посол отметила, что на конференцию пригласили не только политологов, журналистов, ученых, но и много представителей украинской молодёжи — студентов, для которых полезно проанализировать уроки и выводы того, что произошло 31 год тому назад. «На тот момент уже было два года как продолжалась карабахская авантюра, затеянная армянскими сепаратистами и Михаилом Горбачёвым. Центр оказался не способным решить эту проблему цивилизованными средствами, хотя на самом деле все это можно было бы решить в короткие строки. В конце декабря 1989 года произошёл паралич власти в Азербайджане. А к началу 1990 года советская власть уже по факту не существовала на половине территории Азербайджана. По многочисленным сведениям очевидцев, да и я в том числе являюсь очевидцем тех событий, ввод войск в Баку был ничем не обоснован. В Баку находился многотысячный континент внутренних войск МВД СССР. Но они были разоружены и им была поставлена задача только наблюдать за происходящим. Есть разные мнения о причинах событий «Чёрного января», но я бы хотела привести свидетельство непосредственного организатора этой акции. Вадим Бакатин — министр МВД СРСР был одним из тех, кто убедил Горбачёва ввести войска в Баку.

«Ценой жертв, — пишет Бакатин, — была восстановлена советская власть в АзССР, был установлен конституционный порядок». Вот что являлось главной целью организаторов этой бойни. Однако произошло обратное. По мнению английского исследователя Томаса де Ваала, «именно 20 января 1990 года Москва, в сущности, потеряла Азербайджан», потому что 20 января советская армия расстреляла не только мирных азербайджанцев, но одновременно веру в советскую идеологию. Поэтому наше общество в оценке событий 20 января 1990 года едино: погибшие в тот трагический день принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны. Поэтому они являются истинными героями и борцами за нашу свободу», — сказала дипломат.

Директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов заявил, что 20 Января — черный день в истории Азербайджана и в памяти азербайджанского народа, но в то же время это героическая летопись и переломный момент истории Азербайджана. «Ввод войск в Баку, убийства невинных людей и другие бесчинства являлись грубым нарушением Конституции СССР и Конституции Азербайджанской ССР. На самом деле, трагедия 20 Января ускорила распад советской империи. Эхо событий Черного января распространилось по всей стране. Военная интервенция выявила некомпетентность центра, который не смог справиться с настигшими Советский Союз проблемами. Другой причиной трагедии 20 января была политическая некомпетентность властей Азербайджана. Эта трагедия еще раз доказала, что государством не могут управлять случайные люди или люди, не связанные с его народом. Несмотря на свою отставку, сразу после произошедшей трагедии общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев приехал в постоянное представительство Азербайджана в Москве и выразил решительный протест против советского руководства»,- отметил в выступлении Реван Гасанов.

Народный писатель Азербайджана, публицист, общественный деятель, автор книги «Чёрный январь» Чингиз Абдуллаев в своём выступлении отметил, что это были конвульсии, судороги большого государства. И похожие события имели место быть и в Риге, Вильнюсе, Грузии. «Но все они по количеству жертв не сравнимы с бакинскими событиями. Убивали представителей разных национальностей, и детей в том числе. Стреляли по движущимся целям, по балконам. У войск был приказ действовать на устрашение. Но устрашение не сработало. Это была попытка устрашить, попытка восстановить советскую власть. С одной стороны, произошедшее было страшной трагедией, а с другой стороны — высоким актом самопожертвования… В моих руках книга «Чёрный январь», где собраны сведения и материалы про те события. Важная роль в подготовке книги принадлежит и Эльмире ханым», — отметил Чингиз Абдуллаев.

Народный депутат Украины, сопредседатель группы межпарламентских отношений с Азербайджанской Республикой Валерий Колюх заявил, что в Чёрный январь 1990 года советская власть не просто убила более сотни мирных ни в чем не повинных людей в Баку. «Это было наглое и циничное преступление, продемонстрировавшее чуждость тогдашней центральной власти. И я надеюсь, что Черный январь не забудет не только азербайджанский народ, но не забудут во всем мире! Нельзя, чтобы подобные преступления повторялись. Нельзя пренебрегать человеческими жизнями. Нельзя пренебрегать каждым из нас. Погибших, к сожалению, уже не вернуть. Но можно и нужно сохранить о них память! Они пожертвовали собой, чтобы не только азербайджанцы, но и другие нации бывшего СССР жили свободно. И помнили, какой ценой дается спокойная и мирная жизнь», — сказал В.Колюх.

Народный депутат Украины, сопредседатель группы межпарламентских отношений с Азербайджанской Республикой Владимир Крейденко в своём выступлении сказал, что украинский народ также много раз сталкивался с жестокими и преступными репрессивными методами борьбы коммунистического режима против национальной идентичности и самоопределения. «Чего только стоит Голодомор — геноцид украинцев, устроенный советской властью в 1932-1933 годах, когда погибли миллионы ни в чем не повинных граждан. Поэтому украинский народ не понаслышке знает весь цинизм, всю преступность и жестокость тоталитарного коммунистического режима, с которыми, к большому сожалению, пришлось столкнуться и азербайджанскому народу», — подчеркнул член Верховной Рады.

Народный депутат Украины, заместитель сопредседателя группы межпарламентских отношений с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко в своём выступлении заявила: «Независимость для наших народов это не просто слово. Так исторически сложилась судьба наших стран, мы веками боремся за независимость. Черный январь — это история кровавого «Майдана» в Баку. Новая страница в истории Азербайджана открылась под свист пуль советской империи и написана кровью шехидов. Конечно, все те страшные картины всегда будут в памяти. Каждый раз бывая в Баку, я посещаю Аллею шехидов. Сейчас хочу сказать слова Максима Рыльского — «Кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего!». В этот День всенародной скорби хочу выразить глубокое сочувствие всему народу Азербайджана».

Главный советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов в своём выступлении коснулся борьбы азербайджанского народа за национальную независимость, которая продолжалась на протяжении почти 150 лет. «Конец 80-х стал этапом решающего характера, когда центр уже не мог управлять страной ввиду кризиса идеологии. Слабые руководители не смогли найти достойные ответы на вызовы времени и решили ответить на естественные запросы народов репрессиями. 20 января — это не только трагическая страница, но и событие героического характера, когда чудовищный акт зверства не смог сломить волю народа. В трудный момент Гейдар Алиев поддержал здоровые силы общества, их добрые намерения. Он предвидел, что партийное руководство не в состоянии найти в себе силы признать недееспособность… Народ добился поставленной цели и завоевал независимость», — отметил Тофиг Аббасов.

Также перед участниками конференции выступили доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук Национального университета «Киево-Могилянская академия» Фархад Туранлы, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Купчик, доктор исторических наук, профессор, ученый секретарь Архива политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики Хаджар Вердиева, доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института истории имени Аббасгулу Ага Бакиханова НАНА Нигяр Гезалова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского НАН Украины Александр Дуднык и другие.

Модератором мероприятия была представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.