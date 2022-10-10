Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил Азербайджан за поддержку.

Об этом украинский дипломат написал в Facebook.

«Искренне благодарны Азербайджану за поддержку Украины! Весь цивилизованный мир должен жестко отреагировать на очередные преступления против мирного населения Украины. Сегодня не существует «нейтральных» стран – есть те, которые поддерживают агрессора и те, которые осуждают его преступления!», — говорится в публикации.

Сегодня Украина подверглась массированной ракетной атаке со стороны ВС России. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Хмельницком, Житомире и Львове. В результате ракетной атаки по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек, 30 получили ранения.

Посольство Азербайджана в Украине выразило обеспокоенность в связи с ракетными обстрелами украинских городов. «Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Украины. Желаем раненым скорейшего выздоровления, а народу Украины мирного неба над головой», — отмечается в заявлении посольства в Facebook.