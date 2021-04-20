Посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД России

Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает порталсо ссылкой на источники.

Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». На Смоленской площади объяснили такой совет тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.