Посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД России

Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Как заявили собеседники портала, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, «его придется заставить».
Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». На Смоленской площади объяснили такой совет тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.
За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.(РИА Новости)