Посол России в Молдове Олег Васнецов будет вызван в МИД.

Как сообщает #, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэл Водэ.

Отмечено, что российский посол будет вызван после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Ранее руководитель Татарстана сказал, что не сможет участвовать на съезде дружбы народов, который будет проведен в молдавском Комрате, так как МИД Молдовы объявил его «нежелательным лицом».

В свою очередь МИД РФ, комментируя вопрос, оценивает решение об объявлении Минниханова «нежелательным лицом» как очередной недружественный шаг Молдовы против Москвы.