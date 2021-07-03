Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов запросил встречи с руководством ФБР, ЦРУ и Пентагона для переговоров о существующих проблемах в двусторонних отношениях, рассказал дипломат в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Хотелось бы глядя в глаза поговорить о тех проблемах, которые существуют между Россией и США. Обсудить, что мы должны сделать, чтобы смягчить эту очень жесткую риторику и давление в отношении России», — отметил Антонов.

Напомним, вернуть послов в столицы РФ и США договорились главы государств Владимир Путин и Джо Байден во время своей первой встречи, состоявшейся в Женеве 16 июня.