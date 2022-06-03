Посол Литвы при Евросоюзе Арнольдас Пранцкявичюс выразил разочарование на фоне утверждения шестого пакета санкций объединения против России. По его словам, он разочарован тем, что ограничения приняты не в полном объеме, в том числе из санкционных списков был исключен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы наконец-то приняли шестой санкционный пакет [против России], который имеет решающее значение для Украины и для всех нас. Очень разочаровывает и вряд ли приемлемо то, что соглашение, достигнутое европейскими лидерами, не было соблюдено в полном объеме <…> Предлагаю назвать 7-й пакет: [патриарх] Кирилл, газ и банки», — написал дипломат в Twitter.