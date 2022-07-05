Посол России в Великобритании Андрей Келин допустил, что Лондон решится на конфискацию российских активов, об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».

По его мнению, такое решение британских властей подорвет репутацию Лондона как финансовой столицы мира. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации ничего нельзя исключать и британские власти «могут пойти ва-банк», однако многие эксперты все же сомневаются, что Лондон пойдет на такой шаг.

Келин отметил, что речь не идет о конфискации государственных активов.

«Это удар по священному праву частной собственности, всей правовой системе и международному праву, если когда-либо это произойдет», — сказал посол.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что хочет последовать примеру Канады и обдумывает конфискацию российских активов в стране для передачи Украине. Она также допустила, что для реализации этой идеи, возможно, потребуется принять новый закон.

25 июня Reuters сообщил, что сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.