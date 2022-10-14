На угольной шахте в городе Амасра на севере Турции прогремел взрыв. Об этом сообщает 14 октября телеканал TRT Haber со ссылкой на администрацию провинции Бартын.

ЧП произошло в 18:15 (19:15 по бакинскому) на глубине 300 м. На место происшествия направлены спасательные расчеты и многочисленные медицинские бригады. По заявлению властей, в шахте находятся 87 горняков.

«Мы подозреваем, что в шахте произошел взрыв метана. Внутри находились 87 шахтеров», — сообщил журналистам мэр города Амасра Реджаи Чакыр.

Как передал позже телеканал CNN Turk, на данный момент удалось спасти четверых шахтеров. Их уже доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.