Ближневосточные гастроли американкой дипломатии, которые завершились визитом в Эр-Рияд президента США Джо Байдена, похоже, прошли не зря.

Саудовская Аравия резко увеличила поставки нефти на мировой рынок после того, как чиновники администрации США попросили королевство о дополнительных баррелях, чтобы сгладить энергокризис и помочь заменить поставки из России.

В июле государственная нефтяная компания Saudi Aramcо продавала за рубеж 7,5 млн баррелей в день, подсчитал Bloomberg на основании данных по танкерным перевозкам.

По сравнению с июнем саудовский нефтяной экспорт вырос на 14% и приблизился к рекордному в истории. Больше баррелей Suadi Aramсо продавала лишь весной 2020 года, когда наследный принц Мохаммед бен Сальман «повернул краны» на месторождениях-гигантах, чтобы наказать Владимира Путина за попытку выйти из сделки ОПЕК+.

Как и два года назад, саудовская нефть хлынула на ключевые для России рынки. Ее поставки в Китай в июле достигли 1,65 млн баррелей в день и почти вдвое превысили российские, которые, напротив, в течение месяца сократились на 25% — с 1,07 до 0,81 млн баррелей в день.

В Индию — второе ключевое направление российского экспорта в эпоху санкций — Саудовская Аравия продавала 1 млн баррелей в день (против 0,74 млн у российских нефтяников).

Одновременно Saudi Aramco направила дополнительные потоки в Европу, заменяя российские поставки, которые попали под эмбарго в рамках шестого пакета санкций и к концу года должны быть запрещены полностью. По трубопроводу SuMed, дублирующему Суэцкий канал, в европейские страны было прокачано 1,2 млн баррелей в сутки — на 90% больше, чем до начала российского вторжения в Украину.

Чиновники администрации США еще в конце мая начали тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти. В Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым было поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.

Спустя два месяца в Эр-Рияд отправился сам Байден. По итогам его визита было подписано 18 соглашений — по инвестициям, космосу, IT, а также о передаче под контроль Эр-Рияда двух островов в Красном море, где с конца 1970-х размещались американские миротворцы.

Что касается нефти, то публично саудиты не дали никаких обещаний. Но соглашение было достигнуто, сообщили Bloomberg американские чиновники. По их словам, деталей стоит ждать не раньше следующего заседания ОПЕК+, которое состоится в начале августа. (moscowtimes.ru)