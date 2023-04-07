Выдвинутые против Дональда Трампа уголовные обвинения могут ему помочь привлечь дополнительные голоса на праймериз республиканской партии, свидетельствует свежий опрос Reuters/Ipsos. Но собственно на выборах использовать недовольство тем, что республиканцы считают политическим преследованием бывшего президента со стороны прокуроров-демократов, вряд ли удастся — слишком велико в США число противников Трампа.

Во вторник Трампу в прокуратуре округа Манхэттен были предъявлены обвинения по 34 пунктам в мошенничестве с целью скрыть перед выборами 2016 г. выплаты порнозвезде и модели Playboy. Так Трамп пытался обеспечить молчание этих двух женщин, с которыми у него были внебрачные отношения, утверждают прокуроры. Опрос Reuters/Ipsos был проведен в среду и в четверг. Американцы разделились поровну (по 49%) в своей оценке того, следовало предъявлять Трампу уголовные обвинения или нет.

Однако расклад сильно меняется, если учитывать партийные взгляды: обоснованными обвинения считают 84% опрошенных, назвавших себя демократами; среди республиканцев таких всего 16%.

Несправедливое, по мнению республиканцев, судебное преследование бывшего президента заставляет их сильнее сплотиться вокруг него в новой предвыборной кампании.

Для 58% республиканцев Трамп – наиболее предпочтительный политик для выдвижения в кандидаты в президенты. В ходе предыдущего опроса Reuters/Ipsos, который проводился с 31 марта по 3 апреля, когда уже было сообщено, что Трампу предъявят официальные обвинения, таких было 48%. Опрос 14-20 марта давал результат 44%.