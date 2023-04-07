Выдвинутые против Дональда Трампа уголовные обвинения могут ему помочь привлечь дополнительные голоса на праймериз республиканской партии, свидетельствует свежий опрос Reuters/Ipsos. Но собственно на выборах использовать недовольство тем, что республиканцы считают политическим преследованием бывшего президента со стороны прокуроров-демократов, вряд ли удастся — слишком велико в США число противников Трампа.
Во вторник Трампу в прокуратуре округа Манхэттен были предъявлены обвинения по 34 пунктам в мошенничестве с целью скрыть перед выборами 2016 г. выплаты порнозвезде и модели Playboy. Так Трамп пытался обеспечить молчание этих двух женщин, с которыми у него были внебрачные отношения, утверждают прокуроры. Опрос Reuters/Ipsos был проведен в среду и в четверг. Американцы разделились поровну (по 49%) в своей оценке того, следовало предъявлять Трампу уголовные обвинения или нет.
Однако расклад сильно меняется, если учитывать партийные взгляды: обоснованными обвинения считают 84% опрошенных, назвавших себя демократами; среди республиканцев таких всего 16%.
Несправедливое, по мнению республиканцев, судебное преследование бывшего президента заставляет их сильнее сплотиться вокруг него в новой предвыборной кампании.
На втором месте с 21% — губернатор Флориды Рон Десантис, который, в отличие от Трампа, еще не объявил о старте своей предвыборной кампании.
Манхэттенские прокуроры вдохнули жизнь в предвыборную кампанию Трампа, признает политконсультант республиканцев Сара Лонгуэлл, выступающая против бывшего президента. «Он барахтался на месте, потому что все его обиды были обращены в прошлое. Теперь он получил повод для новой обиды», — сказала она Bloomberg.
«Я даже в чем-то согласен с тем, что в краткосрочной перспективе предъявленное Трампу обвинение может помочь ему политически. Но эта его речь заставляет меня задуматься», — написал в твиттере Дэвид Акселрод, бывший политическим консультантом Барака Обамы, после выступления вернувшегося из прокуратуры Трампа. Бывший президент заявил, что судить его судом неправедным будет «ненавидящий Трампа судья с женой и семьей, которые тоже ненавидят Трампа», назвал прокурора, расследующего его роль в штурме Капитолия 6 января 2021 г., «помешанным», а прокурора-афроамериканца, изучающего его попытки изменить результаты выборов в Джорджии, — «расистом».
«Неужели даже его электорат хочет слышать такое в ближайшие два года, а то и шесть лет?», — написал Акселрод. (moscowtimes.ru)