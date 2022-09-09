Министерство обороны России закрыло возможность для комментариев на своих официальных страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Накануне пользователи выразили массовое недовольство в связи с информацией о контрнаступлении ВСУ и взятии Балаклеи под Харьковом.

Минобороны хранило молчание в то время, как в сети распространялись фото и видео с флагами Украины, установленными в знаковых местах освобожденного города, а глава оккупационной администрации Харьковской области объявил срочную эвакуацию из Изюмского и Купянского районов. Ведомство упомянуло Балаклею лишь в одной сводке, касающейся уничтожения складов с боеприпасами.

Вечером 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ удалось отвоевать город. «Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом!» — написал он. Минобороны не отреагировало и на это, после чего на ведомство обрушился шквал негодования со стороны провластного электората.

Люди начали задавать вопросы о том, что происходит. Сначала администраторы группы Минобороны в ВК удаляли комментарии про Балаклею, а в пятницу решили и вовсе закрыть возможность обсуждения. Аналогично поступили и в «Одноклассниках».

Люди продолжают задавать вопросы и возмущаться отсутствием официальных заявлений по обстановке в Харьковской области на странице Минобороны в Rutube. Вечером 9 сентября ведомство начало публиковать видео с переброской техники в регион, чтобы хоть как-то успокоить недовольных. (moscowtimes.ru)