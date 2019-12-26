После применения системы обязательного медстрахования врачи будут получать бонусы

Подготовка новых правил выдачи зарплат после применения системы обязательного медицинского страхования уже завершилась.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, в настоящее время врачи получают заработные платы согласно единой сетке тарифов.

«Мы, сохранив эту таблицу, прибавляем к ней фиксированную сумму. Это значит, что медицинский персонал будет получать эту фиксированную сумму независимо от наличия больных. А к ней будет прибавляться варьирующаяся сумма, другими словами бонус. Этот бонус будет зависеть от количества больных», — сказал Алиев.

Он отметил, что в медучреждениях, где применяется система обязательного медицинского страхования как пилотный проект, среднемесячная зарплата врачей достигла 960 манатов.

«Хирурги этих учреждений на сегодня получают зарплату 3000-6000 манатов, даже после уплаты всех налогов. Это и является нашей целью — чтобы врачи получали высокую зарплату. Но это в основном связано с финансовыми возможностями. По мере внедрения системы, увеличения финансовых источников будут систематически расти и зарплаты врачей. Обратившись к врачам хочу сообщить, что в первое время возможны определенные трудности. Но нужно отнестись к этому с пониманием», — подчеркнул Заур Алиев.

| 2019-12-26T20:36:56+00:00 26 декабря 2019, 21:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss