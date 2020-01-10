Порядок движения автотранспорта в пригороде Баку изменится

На Бибиэйбатской дороге в Баку будет изменено движение, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В этой связи 10-11 января на дороге будет нанесена соответствующая дорожная разметка и установлены дорожные знаки согласно проекту, совместно подготовленному Госагентством автомобильных дорог и Бакинским транспортным агентством.

Просьба к водителям в указанные дни быть особенно внимательными на этой дороге, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

По завершению работ планируется выделить одну из двух полос движения в сторону города только для автобусов, таким образом будет обеспечено бесперебойное движение автобусов по данной дороге.