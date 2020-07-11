Порой лучше промолчать…

Словосочетание «пир во время чумы» известно, уверен, всем. Но далеко не все правильно понимают смысл этого словосочетания. Будь иначе, мы бы не становились свидетелями крайне негативной, озлобленной реакции общественности на новости, в иные времена воспринимавшиеся более спокойно. Начнем с той, в которой говорится про строительство в Баку 13-этажного здания для Министерства сельского хозяйства. Как стало известно haqqin.az, новое здание Минсельхоза расположено в «Белом городе» на пересечение улиц Наджафгулу Рафиева и Сулеймана Везирова.

Да, согласно Генплану на территории в 28 га в «Белом городе» возводятся современные жилые кварталы и административные здания. То есть, и здание Минсельхоза планировалось строить там не сейчас, не в период разгула коронавируса в мире и в нашей стране. Но появление этой новости в существующих условиях, когда подавляющее большинство граждан страны буквально занято выживанием и поиском куска хлеба насущного, вызвало предсказуемо негативную реакцию в обществе. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в социальные сети. Они кишат недовольством в связи с такого рода новостями, рассказывающими о многомиллионных тратах в период, когда люди считают каждый манат.

Из той же серии новость о том, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) планирует приобрести недвижимость торгового типа в Лос-Анджелесе (США). Эту новость передает АПА со ссылкой на отчет Фонда за 2019 год. Согласно отчету, ГНФАР совместно с фондом «GAW US FUND III», управляемым компанией «Gaw Capital Partner», заключил соглашение о совместном инвестировании в недвижимость торгового типа в Лос-Анджелесе. «Капитальные вложения ГНФАР в совместные инвестиции составили 50 млн. долларов США»,- говорится в отчете.

Вполне допускаю, что в конечном итоге это будет прибыльное вложение денег, хотя есть мнение очень большого числа аналитиков о том, что недвижимость в мире, в ближайшей перспективе, будет дешеветь. Но, давайте посмотрим на это сообщение глазами оставшегося без работы азербайджанца, которого ко всему прочему нос из дома можно высовывать только на два часа, предварительно отправив смс-сообщение и получив разрешение. Посмотрим на эту новость глазами предпринимателя, бизнес которого, создаваемый годами, ныне рушится. Или глазами того, кто так и не получил пресловутые 190 манатов, услышав странные отговорки типа, «а вы же в прошлый раз не получали».

Очевидно же, что эта огромная прослойка населения возмущена сообщением о планах ГНФАР вложить 50 миллионов долларов в покупку торговой недвижимости в США. Можно было спрогнозировать такую реакцию общества? Конечно. Можно было не распространять вызывающую раздражение новость? Тоже да. Но, в итоге мы увидели то, что увидели. Почему? Да потому, что те, кто подготовил эти сообщения, банально проигнорировали возмущение очень большого числа граждан, считающих недопустимым такой «пир во время чумы».

И такое отношение к общественному мнению спускается сверху вниз. В итоге, мы читаем новость о том, что фотографии с отдыха народного артиста Азербайджана Мири Юсифа с семьей в Турции вызвали шквал негатива в социальных сетях. Исполнитель воспользовался специальным рейсом Баку-Стамбул-Баку, чтобы отправиться со всей семьей на отдых. Сначала счастливая семья отправилась в Стамбул, оттуда в Измир, а сейчас находится в Кушадасы. В другое время на такого рода фотографии с отдыха была бы вполне спокойная реакция. Но сейчас, когда жители Азербайджана не то, что в Турцию, а на пляжи Абшерона выехать не могут, в адрес Мири Юсифа звучат очень нелестные слова. Он просто не понял, что негоже и несвоевременно столь открыто демонстрировать элементы жизни, которые себе не могут позволить миллионы граждан Азербайджана.

Да, наступили иные времена. Собственно и ранее общество возмущалось открыто демонстрируемой роскошью жизни отечественных нуворишей, большей частью являющихся детьми или родственниками коррумпированных чиновников. Но сейчас фото пачек денег и дорогих авто могут вызвать просто невероятный всплеск народного гнева. И, добавлю, не стоит перебарщивать с новостями о том, что кого-то из депутатов вывезли самолетом куда-то на лечение. Потому, что масса людей не имеет такой возможности, вынужденно лечась в переполненных местных больницах или дома. И детям певцов и певиц, которые начинают подтрунивать над проблемами граждан, тоже лучше сейчас помалкивать. Как и их родителям. Не нужно выставлять себя инородными артистами. Нужно научиться понимать всю сложность новых реалий, всю натянутость нервов общественности, дабы тебя не обвинили в том, что ты пируешь во время чумы.