Попытка дискредитации

В соседней стране, переживающей предвыборный период, наблюдается интересная вещь — про вышедшего на днях на свободу экс-премьера и экс-главу МВД Грузии Вано Мерабишвили активнее всего пишет тбилисское подразделение кремлевского пропагандистского рупора Sputnik – и, конечно же, в негативном ключе. Мол, никуда он не годится, и самой оппозиции не нужен, и т.д. Вырисовывается некая кампания его преследования в СМИ. Опросы политологов, которые приводит ангажированное агентство — негатив в отношении Вано. Быть может, за этим кроется попытка Москвы как-то повлиять на ситуацию с его появлением на политической арене. Там явно не хотели бы, чтобы одно из первых лиц команды Саакашвили сыграло яркую роль в активизации и популяризации оппозиции в преддверии выборов.

В частности, там с тщательностью достойной лучшего применения, собрали воедино все нелестные отзывы о Мерабишвили, опубликованные в последние дни во всех более-менее известных газетах Грузии, и выдали эти цитатки в одной статье.

В другом материале Sputnik утверждается, что выход из тюрьмы Вано Мерабишвили, который являлся правой рукой экс-президента Михаила Саакашвили, породил еще больше вопросов без ответа — особенно для грузинской оппозиции.

Причина? «За почти семь лет, которые Мерабишвили провел за решеткой, политический спектр в стране значительно разросся, а население разочаровалось как в выборах, так и в политиках».

Далее читателю сообщают, что сегодня отношение к нему в обществе не совсем однозначное. «С одной стороны, народ помнит успешную реформу МВД и отсутствие преступности, с другой – полицейские порядки того времени, когда он возглавлял МВД Грузии. Забыть об этом обществу не дают периодически всплывающие уголовные дела по событиям в период правления «Нацдвижения», в том числе о произволе полиции. Даже первый вечер после выхода из тюрьмы для Мерабишвили ознаменовался акцией протеста против него. Акцию у ресторана, где был первый ужин Мерабишвили на свободе, проводили представители семей пострадавших от полицейского произвола».

Сразу после выхода на свободу Мерабишвили начал встречи с представителями партий, в которых находятся его бывшие соратники – «Нацдвижением» и «Европейской Грузии». Однако, ни одна из этих двух партий не заявила прямо, будет ли с ними экс-министр внутренних дел Грузии. «Ему необходимо определенное время, чтобы определиться и проконсультироваться со своими друзьями в партиях. После этого будет принято конкретное решение», — заявил один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили. И это понятно.

После чего Sputnik пишет, что идейный вдохновитель бывшей правящей партии Михаил Саакашвили ранее посоветовал Мерабишвили отойти от политики и отдохнуть, что, «по мнению экспертов», стало сигналом того, что в «Нацдвижении» не особо хотят видеть бывшего главу МВД Грузии. Весьма странный, практически не обоснованный вывод.

Далее приводятся отрицательные отзывы о нем из уст лидеров партий, на сближение с которыми и сам Мерабишвили никогда бы не пошел.

Это, например, представитель прокремлевской партии «Альянс патриотов» Ада Маршания. «По-моему, он должен всю свою оставшуюся жизнь провести в тюрьме. Это наша позиция», — сказала Маршания.

Политолог Вахтанг Маисая в интервью Sputnik заявил, что политические партии не захотят связываться с Мерабишвили. «Его имя ассоциируется с кровавыми репрессиями в Грузии. Он был палачом. И выход на свободу палача ничего не изменит. Он будет политическим трупом. Не думаю, что любая серьезная политическая сила будет с ним сотрудничать, даже те, кто были его единомышленниками», – сказал Маисая.

Еще один такой политолог, Васо Капанадзе, заявил про Мерабишвили: «Как политик и как личность, он слабоват. Поэтому, особых результатов с его помощью оппозиция вряд ли добьется».

И это про человека, сумевшего коренным образом реформировать всю правоохранительную систему своего государства.

Интересно, что сейчас с Мерабишвили на самом деле — вне того, что рисует нам ангажированный Sputnik. Каковы на самом деле его позиции и потенциал? Своей оценкой по этому поводу поделился с # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Сложно судить. То, что он до сих пор не определился с политической силой, с которой будет участвовать в политической борьбе, говорит о том, что человеку необходимо время для того, чтобы прийти в себя. Почти семь лет в одиночной камере тяжелое испытание.

Сам Вано Мерабишвили несомненно представляет собой серьезный актив для любой политической силы, учитывая, что он долгие годы был во главе министерства внутренних дел, в состав которого входила и госбезопасность. Прибавьте к этому и громадный опыт административной работы. Так что активы у него есть. В пассив можно записать наличие серьезного антирейтинга, но это уравновешивается высоким рейтингом среди сторонников бывших властей.