Помпео заявил об отсутствии дополнительных тайных договоренностей с талибами

Соединенные Штаты не заключали с движением «Талибан» никаких дополнительных тайных договоренностей, которые не были бы отражены в основном соглашении, подписанном в субботу. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Майкл Помпео.

«Открытая версия документа была опубликована вчера. У него есть две составные части, касающиеся выполнения соглашения, они являются секретными», — признал глава американской дипломатии. По его словам, эти «военные документы» были включены в соглашение с целью обеспечения безопасности американских военнослужащих.

«Нет никаких дополнений к соглашению, с которыми не будет возможности ознакомиться у членов Конгресса», — заверил Помпео. «Никаких тайных договоренностей нет», — еще раз подчеркнул он. «Это абсолютно прозрачное соглашение», — подчеркнул госсекретарь. «Документ, опубликованный вчера — это полная версия соглашения. Составные части, касающиеся выполнения, будут доступны всем членам Конгресса», — еще раз добавил он.(ТАСС)

| 2020-03-01T22:50:45+00:00 2 марта 2020, 01:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss