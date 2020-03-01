Помпео заявил об отсутствии дополнительных тайных договоренностей с талибами

Соединенные Штаты не заключали с движением «Талибан» никаких дополнительных тайных договоренностей, которые не были бы отражены в основном соглашении, подписанном в субботу. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Майкл Помпео.

«Открытая версия документа была опубликована вчера. У него есть две составные части, касающиеся выполнения соглашения, они являются секретными», — признал глава американской дипломатии. По его словам, эти «военные документы» были включены в соглашение с целью обеспечения безопасности американских военнослужащих.

«Нет никаких дополнений к соглашению, с которыми не будет возможности ознакомиться у членов Конгресса», — заверил Помпео. «Никаких тайных договоренностей нет», — еще раз подчеркнул он. «Это абсолютно прозрачное соглашение», — подчеркнул госсекретарь. «Документ, опубликованный вчера — это полная версия соглашения. Составные части, касающиеся выполнения, будут доступны всем членам Конгресса», — еще раз добавил он.(ТАСС)