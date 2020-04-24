Помпео заявил, что КНР понесет ответственность за сокрытие данных о COVID-19

Госсекретарь США Майкл Помпео cчитает, что власти Китая понесут ответственность за предполагаемое сокрытие информации о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, в результате действий китайских властей было потеряно огромное число жизней. Помпео отметил, что мировая и американская экономики имеют большие проблемы из-за пандемии. Еще он выразил сожаление, что в отношениях с Коммунистической партией КНР (КПК) отсутствует прозрачность.

«КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США», — сказал Помпео.

При этом глава американского Госдепа заявил, что не знает, в какой форме это будет сделано.

Также Помпео выразил уверенность, что есть еще много связанных с COVID-19 вещей, о которых в США не знают.(Газета.Ru)