Помпео считает, что Иран нарушает соглашение о гарантиях с МАГАТЭ

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в четверг с утверждением о том, что Иран якобы нарушает соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он также призвал Совет Безопасности ООН сохранить оружейное эмбарго в отношении Тегерана.

«На прошлой неделе МАГАТЭ выпустило два доклада о том, что Иран скрывает ядерные материалы и свою деятельность в этой сфере», — заявил госсекретарь на брифинге. «Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, соглашение о гарантиях [с Международным агентством по атомной энергии] требует заявлять в МАГАТЭ о ядерных материалах и обеспечивать полный доступ инспекторам агентства к соответствующим объектам и материалам», — сказал Помпео. «Иран намеренно не заявил об этих материалах, как сообщили в МАГАТЭ. Это явное нарушение соглашения о гарантиях», — утверждал глава внешнеполитического ведомства.

«Через семь месяцев с Ирана будет снято оружейное эмбарго со стороны СБ ООН, — также подчеркнул Помпео. — СБ ООН должен продлить эмбарго до его истечения».(ТАСС)